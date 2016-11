Bayern-Star will in der Rückrunde angreifen

Lena Lotzen vom FC Bayern München kommt erst langsam wieder auf die Beine

Nationalspielerin Lena Lotzen von Meister Bayern München geht nach ihrer langwierigen Knieverletzung von einem Comeback in der zweiten Saisonhälfte aus. "Ich denke, dass ich zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ich habe momentan keine Probleme", sagte die 23 Jahre alte Offensivspielerin bei "Sport1".

Die vom Verletzungspech verfolgte Europameisterin hat seit der WM im Sommer 2015 in Kanada kein Spiel mehr bestritten und sich in dieser Zeit zwei Meniskus-Operationen am linken Knie unterziehen müssen. 2014 hatte sie am selben Gelenk bereits einen Kreuzband- und Innenbandriss erlitten.

Beim Spiel ihrer Bayern gegen des 1. FFC Frankfurt war sie dennoch mit von der Partie - allerdings nur in der Kommentatoren-Kabine. In der Rückrunde will Lotzen dann aber wieder angreifen.