Braunschweigs Erfolgs-Duo will den Aufstieg

Lieberknecht (l.) und Arnold wollen mit Braunschweig den Aufstieg schaffen

Erfolgspaar seit acht Jahren: Der sportliche Höhenflug von Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig ist auch das Resultat der harmonischen Zusammenarbeit zwischen Trainer Torsten Lieberknecht und Sportchef Marc Arnold.

Traumpaar des deutschen Profifußballs? Das ist Marc Arnold dann doch zu hoch gegriffen. "Es gibt auch mal Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Ansätze", sagte Eintracht Braunschweigs Sportlicher Leiter dem "SID" relativierend. Aber Fakt ist: Der 46-Jährige und sein Trainer Torsten Lieberknecht sind das dauerhafteste Erfolgsgespann in der Liga.

Seit 2008 lenkt das Duo dfie Geschicke beim Zweitliga-Tabellenführer. Kontinuität, die funktioniert. Und auch in Zukunft funktionieren soll. Der Coach verlängerte seinen Vertrag bei den Niedersachsen bis 2020, Arnold zog in der Länderspielpause nach, zumindest bis 2019.

"In der Breite gut besetzt"

Auch das war natürlich abgesprochen. "Ich glaube, dass es für beide wichtig war, dass der andere auch hierbleibt", formulierte Arnold, sein drei Jahre jüngerer Übungsleiter bestätigt dies indirekt: "Wir konnten gemeinsam schon viel erreichen. Die Kontinuität der vergangenen Jahre war und ist unsere Kraft."

Derzeit läuft es beim ehemaligen deutschen Meister sportlich besonders rund. Exakt 50 Jahre nach dem bislang einzigen Titel 1967 könnten die Norddeutschen in die Bundesliga zurückkehren. Arnold glaubt fest an das Potenzial der Mannschaft: "Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist sie gerade auch in der Breite gut besetzt."

"Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir sie wahrnehmen"

Klares Ziel ist es bei der Eintracht, 2017 nach drei Jahren der Zweitklassigkeit wieder in Liga eins zurückzukehren. "Wir sind ein ambitionierter Verein, der vor nicht allzu langer Zeit in der Bundesliga gespielt hat", sagte Arnold: "Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir sie natürlich auch wieder wahrnehmen."

Dem einstigen Bundesliga-Profi ist aber durchaus bewusst, dass im Erfolgsfall an der Hamburger Straße ein erneuter finanzieller Drahtseilakt gefordert ist. Denn das mittlerweile schmucke, aber immer noch eher kleine Eintracht-Stadion fasst nach wir vor nur gut 23.000 Zuschauer, ein klarer Standortnachteil.

Eine echte Hausnummer

Dennoch hat Arnold, nach Jahrzehnten des Über-die-Verhältnisse-Lebens, die wirtschaftliche Situation in Braunschweig konsolidiert. Unterstützt von Lieberknecht, dem es immer wieder gelingt, aus vergleichsweise preiswerten Profis ein schlagkräftiges Team zu formen. "Marc und ich stehen da stets in einem engen Austausch", sagte Lieberknecht.

Acht gemeinsame Jahre sind eine echte Hausnummer im Profigeschäft. Dass eine solche Symbiose durchaus sogar noch länger funktionieren kann, haben Thomas Schaaf und Klaus Allofs in Bremen bewiesen. Deren gemeinsame Zeit beim SV Werder ging erst nach mehr als 13 Jahren im November 2012 zu Ende.