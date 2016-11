Braunschweig gewinnt Löwenduell gegen 1860

Eintracht Braunschweig besiegte 1860 München

Eintracht Braunschweig hat seine Tabellenführung in der 2. Liga untermauert und 1860 München den nächsten Nackenschlag versetzt. Die zuletzt drei Mal sieglosen Niedersachsen setzten sich im Duell der Löwen trotz zittriger Schlussphase 2:1 (1:0) durch und behaupteten damit den Spitzenplatz.

Christoffer Nyman (16.) und Domi Kumbela (65.) mit seinem neunten Saisontor sicherten der Eintracht den Dreier. Braunschweig baute den Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der am Montag den 1. FC Nürnberg empfängt, auf vier Punkte aus. Der Anschlusstreffer von Ivica Olic (72.) kam für Sechzig zu spät, Interimscoach Daniel Bierofka erlebte einen Einstand zum Vergessen. "Wir waren nicht präsent genug, auch von der Körpersprache her, die Disziplin hat gefehlt, vor allem im Umschaltspiel nach hinten", sagte er: "In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft Moral und einige Ansätze gezeigt, auf die wir aufbauen können."

1860 hat nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen. Vor dem Spiel sagte auch noch Wunschtrainer Armin Veh ab. "Ich möchte diese Saison Pause machen, und dabei bleibt es", sagte der 55-Jährige.

Starker Schlussspurt ohne Erfolg

Vor 20.000 Zuschauern hatte Bierofka fünf Neue gebracht und das System umgestellt, doch ein Kopfballquerschläger von Fanol Perdedaj machte früh all seine Pläne zunichte. Nyman traf volley unhaltbar für Torhüter Stefan Ortega, der sein erstes Saisonspiel bestritt. Das 2:0 von Kumbela bereitete Nyman vor.

Braunschweig war lange Zeit schärfer und hatte mehr Chancen, versäumte es aber, daraus früher mehr Kapital zu schlagen. Was 1860 anging, sagte Klublegende Werner Lorant bei "Sky": "Das ist mir noch zu wenig." Daran änderte auch der starke Schlussspurt nichts mehr.