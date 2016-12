Kroos zurück im Mannschaftstraining

Toni Kroos ist nach überstandener Verletzung wieder fit

Weltmeister Toni Kroos ist nach rund vierwöchiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining des spanischen Rekordmeisters Real Madrid zurückgekehrt.

Einen Tag vor dem 265. Clásico beim Erzrivalen FC Barcelona arbeitete der 26-Jährige am Freitag im Kreise seiner Teamkollegen am Ball. Ein Einsatz im richtungsweisenden Meisterschaftsspiel am Samstag kommt aber wohl noch zu früh.

Ob Kroos im abschließenden Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (ab 20:45 Uhr) spielen kann, ist ebenfalls noch unklar. Kroos hatte sich Anfang November einen Haarriss am fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes zugezogen.