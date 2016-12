Sprüche: "Jetzt schon eine 13-Tage-Fliege"

Hoffenheim ist zur Zeit im Höhenflug und hat noch kein Spiel verloren

Auch am 13. Spieltag der Bundesliga ging es sowohl in den Stadien als auch an den Mikrofonen heiß her. Wir haben die besten Sprüche gesammelt.

"Das ist mir eigentlich Latte. Wir sind alle Kapitäne, jeder hat bei uns etwas zu sagen." (BVB-Profi Marco Reus auf die Frage, ob er die Kapitänsrolle anstrebt)

"Wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau auch enttäuscht." (Wolfsburgs Sportchef Klaus Allofs zur erneuten Niederlage)

"Wenn ich die sehe, wird mir nicht so gut." (Wolfsburg-Profi Maximilian Arnold zur Tabelle)

"Bei einem Heimsieg von einem Befreiungsschlag zu sprechen, ist noch zu früh." (Werders Max Kruse nach dem 2:1 gegen Ingolstadt)

"Champions League? Europa League? Beides gleichzeitig!" (Hoffenheims Manager Alexander Rosen im Spaß über die neuen Saisonziele der TSG)

"Jetzt ist es schon eine 13-Tage-Fliege." (Rosen über die Serie der Kraichgauer ohne Niederlage)

"Dem werde ich jetzt bestimmt keine SMS schreiben, dann reagiert der wie ein Sniper! Der Typ kann fünf Tore in 9 Minuten schießen - da bleibe ich lieber ruhig..." (BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang zu seinem Duell in der Torjägerliste mit Bayerns Angreifer Robert Lewandowski)

"Das ist ein einziger Traum, alle drei Tage hier zu sein. Mit dieser Mannschaft und mit dieser gelben Farbe. Das ist das Beste, was einem passieren kann." (BVB-Trainer Thomas Tuchel in einem "WDR"-Interview zu seinem Verhältnis zum Revierklub)

"Ich schaue dem Schützen meistens in die Augen und versuche darin etwas zu lesen. Manchmal klappt es, manchmal nicht - ich bin nicht so ein gutes Orakel." (Torhüter Alexander Schwolow vom SC Freiburg zu seinem gehaltenen Strafstoß des Leverkuseners Chicharito)

"Da kann man sich weh tun." (Schalkes Manager Christian Heidel bei Ansicht der Fernsehbilder der Schwalbe von Leipzigs Timo Werner)