Ex-Coach Geyer legt sich mit Dynamo-Fan an

Eduard Geyer hat sich mit einem Fan angelegt

Ex-Bundesliga-Trainer Eduard Geyer ist am Rande des Zweitligaspiels zwischen seinem früheren Klub Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC handgreiflich geworden.

Der 72-Jährige besuchte die Partie als Zuschauer und geriet in der Halbzeitpause mit zwei Fans aneinander. Nach einem energischen Wortgefecht schubste Geyer einen der Männer und packte ihn am Jackenkragen.

"Als die Teams Richtung Kabine gingen, hat dieser junge Mann doch tatsächlich in den Innenraum gerotzt", sagte Geyer der "Bild": "So was geht überhaupt nicht. Das steht in manchen Ländern unter Strafe, Spieler würden dafür lange Sperren kriegen."

Geyer war von 1986 bis 1990 und 2007 bis 2008 Trainer der Dresdner. 1989 wurde er mit Dynamo DDR-Meister. Später arbeitete er als Verantwortlicher bei Energie Cottbus, wo er 1997 das DFB-Pokalfinale erreicht und 2000 in die Bundesliga aufstieg.