Potsdam verdrängt Bayern von der Spitze

Turbine Potsdam ist zurück an der Tabellespitze

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert und einen großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gemacht.

Das Team von Trainer Matthias Rudolph gewann das Spitzenspiel bei Bayern München 2:1 (0:0) und überholte den Meister. Potsdam hat zudem ein Spiel weniger auf dem Konto.

Johanna Elsig brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, ein Eigentor von Münchens Nora Holstad spielte Potsdam dann in die Karten (58.). Weil dann aber Elsig ein Treffer ins eigene Tor unterlief (62.), kam der Meister noch einmal heran.

Potsdam gewinnt mal wieder nach Ewigkeiten in München. Glückwunsch an Potsdam. Danke an alle Zuschauer #fcbtp #DieBayern pic.twitter.com/VecIavHfMy — FCB Frauenfußball (@FCBfrauen) 11. Dezember 2016

"Man merkt, dass es um sehr viel geht. Es wird körperlich hart gespielt, darunter leidet der Spielfluss", kommentierte Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der sich die Partie ansah, das Geschehen.

Abstiegskandidat USV Jena verlor unterdessen beim SC Sand 0:3 (0:1).