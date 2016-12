Villarreal düpiert schwaches Atlético

Villarreal setzte sich verdient gegen Atlético Madrid durch

Atlético Madrid muss den Traum von der Meisterschaft wohl schon vor dem Jahreswechsel begraben. Nach einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung verloren die Hauptstädter zum Abschluss des 15. Spieltags in der spanischen Liga gegen Villarreal verdient mit 0:3 (0:2).

⏱ 94' | 3-0 | Final del partido en El Madrigal #VillarrealAtleti pic.twitter.com/S4zU6Zv2ol — Atlético de Madrid (@Atleti) 12. Dezember 2016

Während das "gelbe U-Boot" seine Punkteausbeute durch den Dreier auf 26 verbesserte und auf den vierten Tabellenplatz kletterte, liegt Atlético, im Champions-League-Achtelfinale Gegner von Bayer Leverkusen, als (ehemaliger) Mit-Favorit auf die Meisterschaft mit 25 Punkten bereits zwölf Zähler hinter Tabellenführer Real Madrid.

In Villarreal präsentierten sich die Madrilenen von der ersten bis zur 90. Minute erschreckend schwach. Zwar sorgte Koke mit einem Pfostenschuss in der 19. Minute für das erste Highlight der Partie, viel mehr kam von den Gästen vor dem Seitenwechsel allerdings nicht. Im Gegenteil.

Patzer lassen Villarreal jubeln

Nach 28 Minuten leistete sich Tiago einen katastrophalen Rückpass, der Abwehrspieler Godín unfreiwillig in einen Zweikampf mit Trigueros schickte. Villarreals offensiver Mittelfeldspieler ließ sich die Chance nicht nehmen und schob vom Strafraumeck überlegt zum 1:0 für die Hausherren ein. Zehn Minuten später sorgte der nächste Aussetzer in der Hintermannschaft Atléticos für das 2:0. Torhüter Jan Oblak ließ einen harmlosen Schuss nach vorne abprallen und Jonathan Dos Santos drückte den Ball anschließend ohne Mühe über die Linie.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste bereits nach 120 Sekunden ein kleines Lebenszeichen, doch nachdem Gameiro in der 47. Minute die große Chance zum Anschluss vergab, übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle. Atlético rannte in der Folge immer wieder kopflos an und suchte vergeblich nach der Lücke. Das "gelbe U-Boot" zog sich weitgehend zurück und lauerte auf Konter. Kurz vor dem Ende wurde der neue Tabellenvierte für seine Geduld belohnt: Auf Vorlage von Alfred N'Diaye traf der ehemalige Münchner Roberto Soriano zum 3:0-Endstand.