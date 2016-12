Stimmen: "Das war nicht der FC Bayern"

Manuel Neuer war trotz des Sieges gegen Darmstadt bedient

Die Dusel-Bayern sind zurück! Außerdem hatte der 15. Spieltag einiges zu bieten: Der FC Ingolstadt stürzt Bayer Leverkusen in die Krise und der VfL Wolfsburg gewinnt zum ersten Mal zuhause. Außerdem: Enttäuschte Borussen, zerknirschte Schalker, glückliche Bremer und ein Mainzer Torgarant: Die Stimmen.

Bayer Leverkusen - FC Ingolstadt: 1:2 (0:1)

Roger Schmidt: "Ingolstadt hatte eine absolute Topform gehabt, wir nicht. Wir waren mental und physisch nicht auf der Höhe. Nach der Gelb-Roten Karte wurde es noch schwieriger für uns. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns schnell sammeln und regenerieren, um dann am Mittwoch in Köln noch etwas zu holen."

Maik Walpurgis: "Wir sind sehr froh, dass wir an unsere gute Leistung aus der vergangenen Woche anknüpfen konnten und sind glücklich über die drei Punkte. Ich denke, dass aufgrund der Torchancen und der Spielanteile der Sieg in Ordnung geht."

Darmstadt 98 - Bayern München: 0:1 (0:0)

Ramon Berndroth: "Wir haben uns toll verkauft und alles rausgehauen. Wir wollten so spielen, dass die Fans stolz auf uns sein können, und das ist uns auch gelungen. Aber das Tor fehlte, dann wird es schwer in der Bundesliga."

Peter Niemeyer: "Wir haben unser Herz in beide Hände genommen und Vollgas gegeben. Passend zum Sonntag haben wir leider durch einen Sonntagsschuss 0:1 verloren. Von meiner Chance werde ich heute Nacht noch träumen. Ich hätte mich für die andere Ecke entscheiden sollen."

Carlo Ancelotti: "Das war ein schweres Spiel. Darmstadt hat das gut gemacht und uns wenig Platz gelassen. Douglas Costa hat dann die Lösung gefunden. Das sind drei wichtige Punkte."

Manuel Neuer...

... zum Sieg in Darmstadt: "Natürlich sind wir erleichtert. Wir haben heute ganz wichtige Punkte eingefahren. Ohne diese drei Punkte wäre es schwer geworden, in das Heimspiel gegen Leipzig zu gehen. Inhaltlich sind wir natürlich unzufrieden. Wir haben heute beim Tabellenletzten gespielt. Gerade wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, das war nicht der FC Bayern. Die Spielgeschwindigkeit und die Passgenauigkeit haben heute gefehlt."

... zum Spiel gegen Leipzig: "Außer dem Spiel heute haben wir zuletzt wieder guten Fußball gezeigt. Es wird, weil Leipzig gerade einen Lauf hat, ein Duell auf Augenhöhe."

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 1:0 (1:0)

Valérien Ismaël: "Ich bin absolut glücklich. Endlich haben wir den Heimplatz als Sieger verlassen. Die Mannschaft war hochmotiviert, wir haben uns sehr viel vorgenommen und viel davon umgesetzt. Wir wollten auch in der zweiten Halbzeit mutiger sein als in der Vergangenheit."

Mario Gomez...

... zum Sieg: "Wir haben das heute gefeiert wie einen Champions-League-Sieg. Das ist brutal, ich habe so etwas auch noch nie erlebt in meiner Karriere. Die Situation ist nicht schön, aber wir haben heute den Kampf angenommen. Es war heute ein Arbeitssieg. Nicht mehr und nicht weniger."

... zur Situation in Wolfsburg: "Es war für die Spieler immer ein Alibi. Wir konnten immer mit dem Finger auf andere zeigen. Jetzt sind der Trainer und der Manager weg. Irgendwann müssen wir Spieler es auf dem Platz zeigen. Wenn im Winter jemand weggehen will, dann soll er auch gehen. Wer nicht hier sein will, der soll auch gehen. Die Dinge sind jetzt klar geregelt, und wir haben heute endlich mal als Mannschaft gespielt."

... zu Trainer Valérien Ismaël: "Er ist ein super Typ, der uns erreicht. In der Ansprache vor den Spielen findet er immer die richtigen Worte. Ich hatte schon ganz oft Gänsehaut."

Niko Kovač...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, aber wir haben nicht zwingend nach vorne gespielt. Wir hatten zu viele Spieler hinter dem Ball. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Risiko genommen und auf Viererkette umgestellt. Aber wenn man Chancen nicht nutzt, dann kann man nicht gewinnen. Deswegen bin ich enttäuscht."

... zum Foulelfmeter für Eintracht Frankfurt: "Das war eine Schwalbe."

... zur Kritik an der harten Spielweise seiner Mannschaft: "Ich möchte das jetzt einmal klarstellen. Vor allen Dingen für die Medien, die das alles potenzieren. Es gab eine Aktion im Spiel gegen Hoffenheim, das war Rot. Alles andere ist Bundesliga. Wenn wir der Meinung sind, dass wir jetzt Basketball spielen wollen, dann können wir alle in die Basketball-Halle gehen. Es gibt viele Mannschaften, die auch Foul spielen. Ich möchte Eintracht Frankfurt nicht als Treter-Truppe Nummer eins abstempeln lassen. Das ist eine Frechheit, und das lasse ich so nicht gelten."

RB Leipzig - Hertha BSC: 2:0 (1:0)

Ralph Hasenhüttl: "Ich habe nach dem 0:1 gegen Ingolstadt eine Reaktion erwartet, und meine Mannschaft hat mich nicht enttäuscht. Wir waren heute von Beginn an auf dem Platz, der Glaube war da. Timo Werner hat mit seinem Tor dafür gesorgt, dass das Spiel in unsere Richtung gelaufen ist. Das war ein rundum gelungener Nachmittag für uns. Wir sind stolz darauf, dass wir am Mittwoch ein Spiel gegen Bayern München haben, das ganz Deutschland elektrisiert und wohl auch über die Landesgrenzen hinaus."

Pál Dárdai: "Leipzig hat verdient gewonnen. Leider haben wir in einer Unterzahl-Situation das 0:1 kassiert. Das hat unsere Pläne durchkreuzt. Wir hatten auf die letzten 20 Minuten gehofft. Heute war nichts drin für uns, kein Punkt, kein Etwas, Leipzig war zu schnell für uns."

Schalke 04 - SC Freiburg: 1:1 (0:0)

Markus Weinzierl: "Freiburg hat das sehr gut gemacht heute. Es war eine sehr hohe Intensität drin, das ist auch eine Erklärung, warum wir nicht gewonnen haben. Meine Mannschaft hat alles probiert und alles gegeben. Leider war das Glück in der Schlussphase nicht bei uns. So sind es zwei Punkte zu wenig."

Christian Streich: "Unsere vier Spieler vorne haben Enormes geleistet. Es war schwer für Schalke im Spielaufbau. 128 km Laufleistung - was die Jungs abgespult haben, war außergewöhnlich. Ich ziehe meinen Hut."

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach: 1:0 (0:0)

Manuel Baum: "Wir freuen uns extrem über das 1:0. Wir wussten, dass wir eine extreme Laufleistung brauchen. Wir hatten gute Situationen in der Balleroberung. Die Mannschaft kann aber noch besser nach vorne spielen."

André Schubert: "Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert, hatten aber kaum klare Torchancen. Normalerweise geht so ein Spiel 0:0 aus, diesmal aber leider nicht. Das ist extrem bitter für uns. Wir müssen uns schnell davon erholen, uns fehlt zur Zeit die Leichtigkeit."

Werder Bremen - 1. FC Köln: 1:1 (1:1)

Alexander Nouri: "Die erste Halbzeit war nicht gut, nach dem Wechsel war es dann okay. Gefühlt war heute irgendwie mehr drin, auf der anderen Seite sind wir mit dem Punkt zufrieden. Jetzt fahren wir nach Hoffenheim, um dort diese Leistung über 90 Minuten abzurufen."

Peter Stöger: "Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant. Ich denke, die Elfmeterszene in der 89. Minute war eine ziemlich klare Situation. Was uns noch mehr schmerzt, ist die fünfte Gelbe für Marco Höger. Gegen Leverkusen gilt es, noch einmal alles zu mobilisieren."

FSV Mainz 05 - Hamburger SV: 3:1 (1:1)

Martin Schmidt: "Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen. Das wussten wir schon während der Woche. Nach dem Spiel habe ich gemerkt, wie groß die Steine waren, die im Umfeld vom Herzen gefallen sind. So oft wurde ich noch nie umarmt. Jetzt gibt es die Weihnachtsfeier mit Kinderpunsch. Um elf geht es heim."

Stefan Bell über Danny Latza: "In seiner Verletzungszeit hat er anscheinend Weitschüsse ohne Ende geübt. Er hat heute alles überragend getroffen."

Markus Gisdol: "Ich habe ein gutes und intensives Spiel gesehen. Wir sind gut reingekommen. Wir haben aber die riesige Chance verpasst, das zweite Tor zu machen. Dennoch haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, aber nichts mitgenommen."