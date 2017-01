Medien: Barça will Spurs-Coach Pochettino

Mauricio Pochettino könnte neuer Coach des FC Barcelona werden

Aktuell rangiert der FC Barcelona sechs Punkte hinter dem ewigen Rivalen Real Madrid nur auf Rang drei der Primera División. Zu wenig für die schier unendlich großen Ansprüche der Katalanen. Ein Umstand, der Barça-Coach Luis Enrique zum Verhängnis werden könnte.

Der englische "Daily Star" berichtet exklusiv, dass die Barcelona-Verantwortlichen in der Premier League bereits einen Nachfolger für Luis Enrique auserkoren haben. Demnach könnte Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino das Ruder beim spanischen Spitzenklub übernehmen.

Der Argentinier, der seinen Vertrag bei den Spurs erst im Sommer bis 2021 verlängerte, verbrachte den Großteil seiner Karriere bei Barcelonas Stadtrivalen Espanyol, wo er beinahe zehn Jahre spielte und zwischen Januar 2009 bis November 2012 das Trainer-Amt innehatte. An Erfahrung in Spaniens höchster Spielklasse mangelt es Pochettino also nicht.

Vieles wird jedoch auch von Luis Enrique abhängen. Denn selbst wenn der FCB den Anschluss an Madrid wieder herstellen kann oder sogar in der Champions League triumphiert, ist ein Verbleib des 46-Jährigen längst nicht beschlossene Sache. Enriques Vertrag läuft im Sommer aus, der ehemalige Mittelfeldspieler kokettiert angeblich mit einem Abschied.