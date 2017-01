Darmstadt: Čolak rettet Frings-Debüt

Darmstadts Antonio Čolak erzielte den einzigen Treffer

Torsten Frings hat bei seinem Debüt als Trainer des SV Darmstadt 98 den ersten Sieg eingefahren.

Gegen den Drittligisten Preußen Münster siegten die "Lilien" im spanischen San Pedro del Pinatar mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Stürmer Antonio Čolak nach Vorlage von Jerôme Gondorf in der 85. Minute.

Schlechte Nachrichten gab es allerdings auch: Kapitän Aytaç Sulu wurde in der 75. Minute mit einer Kopfverletzung ausgewechselt, Peter Niemeyer musste das Feld sogar bereits nach 32 Minuten verlassen. Für ihn kam Mario Vrančić ins Spiel.

Der zweite Test im Rahmen des Trainingslagers wartet am Mittwoch auf den Tabellenletzten der Bundesliga. Dann geht es gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk. Nach einem weiteren Probelauf gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag bestreitet Frings sieben Tage später in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr) sein erstes Pflichtspiel.

75' Sulu muss mit Turban raus. Kennt er ja schon ganz gut. Höhn ersetzt ihn. #VamosLirios pic.twitter.com/wslJL97XsA — SV Darmstadt 98 (@sv98) 9. Januar 2017

SV Darmstadt: Heuer Fernandes, Guwara (66. Holland), Milošević, Sulu (75. Höhn), Gondorf, Rosenthal, Bezjak (46. Čolak), Sirigu, Niemeyer (32. Vrančić), Heller (59. Steinhöfer), Ben-Hatira

Tor: 1:0 Čolak (85.)