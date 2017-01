Monaco übernimmt Platz eins in Frankreich

Monaco übernahm die Tabellenführung

AS Monaco hat in der französischen Meisterschaft die Tabellenspitze übernommen. Die Monegassen siegten am Sonntagabend in Marseille mit 4:1 und zogen damit dank des klar besseren Torverhältnisses an Nizza vorbei. Der bisherige Spitzenreiter hatte zuvor ohne den gesperrten Top-Stürmer Mario Balotelli nur ein enttäuschendes 0:0 zu Hause gegen Metz erreicht.

Meister Paris St. Germain hat als Dritter drei Punkte Rückstand auf das Duo.

Mehr dazu:

apa