PSG-Flop Jesé heuert bei Boateng-Klub an

Jesé Rodriguez kehrt in die Primera División zurück

Die Rückkehr von Jesé Rodriguez in die spanische Primera División ist fix. Der zweifache Champions-League-Sieger wird für die Rückrunde an UD Las Palmas ausgeliehen.

Das bestätigte der spanische Tabellenelfte am Dienstag offiziell.

¡#BienvenidoJesé!

Jesé Rodriguez war im Sommer für kolportierte 25 Millionen Euro Ablösesumme von Real Madrid zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain gewechselt. Beim Hauptstadtklub kam der 23-Jährige bis zuletzt aber überhaupt nicht zurecht, brachte es auf lediglich einen einzigen Startelfeinsatz. Gegen die herausragende Offensivabteilung der Pariser um Topstürmer Edinson Cavani, Winter-Neuzugang Julian Draxler oder den Argentinier Ángel Di María hatte Jesé zuletzt nur die Rolle des Edeljokers inne.

Auf Gran Canaria soll Jesé am Dienstagabend den Fans präsentiert werden: "Die Idee ist, ihn am Dienstagabend im Stadion vor allen Fans vorzustellen. Jesé büßt zwar viel Gehalt ein, hat es aber bevorzugt, die Farben von UD Las Palmas zu verteidigen“, wird Klub-Präsident Miguel Ángel Ramírez in spanischen Medien zitiert.

Der Linksaußen ist in Las Palmas auf Gran Canaria geboren, spielte bisher aber nie für seinen Heimatverein. Jesé schaffte es bei Real Madrid zum Profi, absolvierte zwischen 2011 und 2016 63 Partien in La Liga, in denen er 13 Mal traf. 2014 und 2016 gewann er mit den Königlichen die Champions League.

Die Ausleihe an UD Las Palmas ist zunächst bis zum Saisonende begrenzt. Bei PSG besitzt Jesé anschließend noch einen Vertrag bis 2021. Er kickt künftig an der Seite der ehemaligen Bundesliga-Akteure Kevin-Prince Boateng und Alen Halilović und wird die Rückennummer 10 erhalten.