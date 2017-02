Ex-Bayern-Talent: "Einfach keine Chance"

Nicola Sansone knipst mittlerweile für Villarreal

In der Jugend spielte Nicola Sansone einst für den FC Bayern München, wo er es bis in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters schaffte. Den Sprung zu den Profis verpasste der Stürmer, der erst im Sommer für 13 Millionen Euro zu Villarreal CF gewechselt ist, allerdings.

"Ich bereue nichts, ich hatte einfach keine Chance", blickt der Squadra-Azzurra-Angreifer gegenüber "Goal.com". Im Alter von 19 Jahren ging Sansone, der die italienische und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, schließlich zum FC Parma.

"Ich wollte es bei Bayern in die erste Mannschaft schaffen, aber sie haben mir nur einen Amateurvertrag angeboten", erklärt der Offensivmann: "Deshalb bin ich gegangen." In seiner letzten Saison für den FCB kam er für die U23 auf zwei Treffer in 28 Drittligaspielen.

"Einfach keine Chance"

2014 folgte der Wechsel aus Parma zu Sassuolo Calcio, wo sich der Angreifer nach und nach zum unverzichtbaren Stammspieler mauserte. Im vergangenen Sommer folgte schließlich der Transfer zum "Gelben U-Boot" für 13 Millionen Euro. In der Primera División erzielte der 25-Jährige bereits sieben Tore in 19 Spielen.

Durch seine starken Leistungen empfahl sich Sansone zudem für die Nationalmannschaft. Dreimal durfte er bereits für sein Land spielen, zuletzt in der WM-Qualifikation im vergangenen Oktober gegen Mazedonien. "Ich wünschte, ich hätte diese Karriere bei Bayern hingelegt", sagt Sansone heute: "Aber ich hatte damals einfach keine Chance."