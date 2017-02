PSG nimmt Star-Stürmer ins Visier

Sergio Agüero (li.) und Alexis Sánchez (re.) sollen das Interesse von Paris Saint-Germain geweckt haben

Bekommt Julian Draxler bald prominente Unterstützung von der Insel? Angeblich bereitet sich Paris Saint-Germain auf eine große Transfer-Offensive vor. Im Fokus sollen zwei Südamerikaner stehen.

Wie unter anderem die Plattform "goal.com" erfahren haben will, möchte der französische Hauptstadtklub seinen Kader im Sommer vor allem in der Offensive nachrüsten. Dabei sind zwei äußerst prominente Kandidaten ins Blickfeld geraten.

Transferziel Nummer eins soll der Chilene Alexis Sánchez sein. Der 28-Jährige steht nur noch bis 2018 bei Arsenal unter Vertrag und sträubt sich bislang gegen eine vorzeitige Verlängerung. Angeblich pokert der Offensivmann, der in der laufenden Premier-League-Saison mit 15 Toren und 8 Assists der Top-Scorer der englischen Liga ist, um eine Gehaltserhöhung.

Auch Agüero ein Kandidat?

Laut Medienberichten fordert Sánchez ein Salär von rund 280.000 Euro pro Monat - knapp 80.000 Euro mehr als bisher. Sollten die Gunners nicht auf die Forderung eingehen, könnte der Chilene die Insel nach drei Jahren wieder verlassen. Die Pariser hätten zumindest kein Problem, dem Flügelstürmer das geforderte Gehalt zu zahlen.

Sollte Sánchez in London bleiben, stünde mit Sergio Agüero laut "goal.com" ein möglicher Ersatz-Kandidat bereit. Der Argentinier hat seinen Stammplatz bei Manchester City zuletzt an Neuzugang Gabriel Jesus verloren. Der 28-Jährige selbst sprach nach dem Spiel gegen Swansea von einem möglichen Abschied und meinte, seine Zukunft läge allein in den Händen des Vereins. Nur der Klub könne entscheiden, "ob ich hier einen Platz habe oder nicht", sagte der Stürmer.