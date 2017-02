Wollitz ruft Konkurrenz zum Streik auf

Wollitz hat zum Streik aufgerufen

Claus-Dieter "Pele" Wollitz hat in der Regionalliga zum Streik aufgerufen. Alle Vereine sollten nach Einschätzung des Trainers von Viertligist Energie Cottbus gegen die uneinheitlichen Spielabsagen protestieren. Der Coach ging auch auf den DFB los.

"Ich fordere die ganzen Regionalligisten auf, nicht nur Nord-Ost, komplett in Streik zu treten", so der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Schönberg am Samstag.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Spitzenreiter Jena und der Tabellenzweite Cottbus am Wochenende spielen, da es dort Rasenheizungen gibt, die restlichen Spiele aber abgesagt wurden. So sei die Chancengleichheit nicht mehr gegeben, meinte Wollitz.

"Ich finde, das geht so nicht weiter"

"Ich bedauere sehr, dass sich der Verband nicht dazu durchringt, komplett abzusagen", kritisierte der Coach: "Ich finde, das geht so nicht weiter. Auf Dauer tragen die Sponsoren das nicht mehr mit, und die Zuschauer und Fans sowieso nicht."

Die Verantwortung für die Entwicklung habe der Deutsche Fußball-Bund, meinte der 51-Jährige: "Der DFB interessiert sich dafür, dass die Nationalelf funktioniert, dass viel Geld eingespielt wird und dass hohe Geldstrafen ausgesprochen werden", behauptete Wollitz und fügte an: "Aber wie der DFB die kleinen Vereine unterstützt, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten."