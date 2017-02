96 muss auf Sorg und Strandberg verzichten

Achillessehnenbeschwerden zwingen Stefan Strandberg zu einer Pause

Hannover 96 muss am Sonntag bei Dynamo Dresden auf seine Abwehrspieler Stefan Strandberg und Oliver Sorg verzichten. Die Mannschaft von Daniel Stendel will sich davon aber nicht unterkriegen lassen.

Der Norweger fehlt wegen Achillessehnenbeschwerden, Außenverteidiger Sorg steht wegen eines grippalen Infektes nicht zur Verfügung.

Der Tabellenzweite hat in der Partie bei den Sachsen noch eine Scharte auszuwetzen. Der Aufsteiger ist bislang der einzige Klub, der in dieser Saison in Hannover gewinnen konnte.

"Wichtig ist, dass die Mannschaft zusammen agiert und die Herausforderung angehen will. Und das tut sie", so 96-Trainer Daniel Stendel kämpferisch. Auch von den beiden Ausfällen wolle das Team sich nicht unterkriegen lassen: "Die Mannschaft hat auch in den letzten Wochen wieder gezeigt, was für eine sehr gute Moral und Mentalität sie hat", erklärte Stendel.

Stendel kontert Kind

Der Coach hat sich auch gegen die Kritik von Klubchef Martin Kind gewehrt. "Wer gedacht hätte, wir spazieren in die Liga rein und wieder raus - so funktioniert das nicht. Der Status Quo ist, dass wir Zweiter nach 20 Spieltagen und mitten drin sind. Mit den Ergebnissen sind wir zufrieden, wissen aber, dass wir besser spielen können."

Kind hatte zuvor via "Bild" Antworten auf fehlende Stabilität und Nachhaltigkeit gefordert. Auch die wenig souveränen Siege bereiteten dem Unternehmer Sorgen.

"Dass sind wichtige Fragen, die den Präsidenten beschäftigen, die ich ihm auch beantworte. Uns beschäftigt auch, wie wir besser auftreten. Aber: Wir haben schon konstant gute Leistungen gezeigt, gepunktet und auch mit weniger guten Leistungen gepunktet. Das ist der Weg eines Aufsteigers", entgegnete Stendel.