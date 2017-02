Medien: Real hat Brandt auf dem Zettel

Julian Brandt soll bei Real Madrid hoch im Kurs stehen

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus England und Spanien steigt Real Madrid in den Poker um Julian Brandt von Bayer Leverkusen ein.

Offenbar waren Scouts der Königlichen am Dienstag in der BayArena, um den 20-Jährigen bei Leverkusens Champions-League-Duell mit Atlético Madrid (2:4) zu beobachten.

Ein ernsthaftes Thema in Madrid soll Brandt aber erst werden, wenn klar ist, wie es beim spanischen Rekordmeister mit Reservisten wie Isco und James Rodríguez weitergeht. Demnach könnte sich das Interesse Reals am Jung-Nationalspieler in den kommenden Wochen konkretisieren.

Brandt besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2019, kann die Werkself dem Vernehmen nach im kommenden Sommer aber für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Diese liegt laut "Sport Bild" bei 12,5 Millionen Euro, nach Informationen des "kicker" bei 20 Millionen Euro.

In der Vergangenheit wurde vor allem Bayern München mit Brandt in Verbindung gebracht. Als das Juwel 2014 vom VfL Wolfsburg zu Bayer wechselte, scheiterte der Rekordmeister mit einer Offerte für den Offensivspieler. Auch Borussia Dortmund und dem FC Liverpool aus der englischen Premier League wird Interesse an dem Rechtsfuß nachgesagt.

Der gebürtige Bremer Brandt absolvierte in der laufenden Spielzeit 28 Pflichtspiele für Leverkusen und erzielte dabei drei Tore.