Offiziell: Dotchev tritt zurück

Dotchev ist in Aue zurückgetreten

Pavel Dotchev ist nicht mehr Trainer des FC Erzgebirge Aue. Der Bulgare ist am Dienstag nach Angaben des Vereins auf eigenen Wunsch zurückgetreten.

"Es war eine schwierige Entscheidung, weil mir das alles hier viel bedeutet", sagte Dotchev, der mit Aue im vergangenen Jahr den Sprung in die 2. Liga geschafft hatte: "Die Entscheidung hat viel Kraft gekostet, aber sie muss so gemacht werden. Es geht nicht um die Person Pavel Dotchev, sondern um den Verein. Vielleicht kann eine neue Person neue Impulse geben." Der Aufsteiger steht mit 18 Punkten am Tabellenende der 2. Liga. Aus den letzten 13 Spielen gelang dem Team nur ein Sieg.

"Du bist ein Ehrenmann und hast Würde und Charakter gezeigt", sagte Vereinspräsident Helge Leonhardt: "Er verlässt den Verein durch die Vordertür." Es gebe, so Leonhardt "keinen Plan B". Zunächst wird die Mannschaft von den Co-Trainern Robin Lenk, Max Urwantschky und Werner Schoupa betreut.