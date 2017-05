Medien: Balotelli vor Wechsel zu Boateng-Klub

Wechselt Mario Balotelli in die Primera División?

Wird Mario Balotelli Teamkollege von Kevin-Prince Boateng bei UD Las Palmas? Nach Informationen des Radiosenders "Cope Gran Canaria" sind die Verhandlungen zwischen dem Tabellen-14. der Primera División und dem italienischen Enfant terrible weit fortgeschritten.

Dem Bericht zufolge bietet Las Palmas Balotelli einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Mit einem solchen Kontrakt lockte der Klub vor der Saison bereits den Ex-Schalker Boateng auf die Ferieninsel.

Balotelli steht zwar derzeit bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 in Lohn und Brot. Sein Kontrakt bei den Südfranzosen läuft aber nach der Saison aus. "Ganz klein" bezifferte OGC-Präsident Jean-Pierre Rivère Ende 2016 gegenüber "Téléfoot" die Chancen, den Angreifer auch über den Sommer hinaus an der Côte d’Azur zu halten.

Ob es Balotelli allerdings nötig hat, tatsächlich bei einem Mittelklasseverein wie Las Palmas anzuheuern, ist fraglich. Das inzwischen 26 Jahre alte ehemalige Super-Talent erzielte für Nizza in 22 Liga-Einsätzen 15 Treffer und spielte sich damit zurück auf die Einkaufszettel einiger Klubs. Unter anderem soll auch Galatasaray mit einer Verpflichtung des Angreifers liebäugeln.

Boateng und Balotelli käme eine Wiedervereinigung unter der kanarischen Sonne auf persönlicher Ebene sehr gelegen. Beide sind seit ihrer gemeinsamen Zeit beim AC Milan eng befreundet.