Monaco nach Gala fast sicher Meister

Radamel Falcaos (r.) Tore ebneten den Weg für die AS Monaco

Dank einer überzeugenden Vorstellung am 37. Spieltag der Ligue 1 ist der AS Monaco der Meistertitel kaum noch zu nehmen. Gegen Lille OSC gewannen die Monegassen deutlich mit 4:0 (1:0). Verhindern konnte die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen auch der 5:0-Kantersieg von Verfolger Paris Saint-Germain über AS Saint-Étienne nicht.

Julian Draxler und Kevin Trapp bleibt demnach wohl nur die Vizemeisterschaft. Der Meister der vergangenen vier Jahre hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte und 17 Tore Rückstand auf Monaco.

Edinson Cavani (2./72.) mit seinen Saisontoren 34 bzw. 35, der Brasilianer Lucas Moura (38./87.) und Draxler (90.) sorgten mit ihren Treffern dennoch für gut gelaunt Mienen.

In Monaco eröffnete Radamel Falcao (6.) den Torreigen für die Hausherren, ehe Bernardo Silva kurz vor der Halbzeit erhöhte (45.). In Durchgang zwei gelang erneut dem Kolumbianer Falcao ein Treffer (69.). Ein Eigentor von Lilles Junior Alonso (88.) stellte den Endstand dar.

Für den Klub aus dem Fürstentum wäre es der erste Meistertitel seit dem Jahr 2000. PSG hat am 27. Mai im Finale gegen SCO Angers zumindest noch die Chance auf den erneuten Pokalsieg.