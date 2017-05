Braunschweig bindet Keeper Fejzić

Bleibt die Nummer eins in Braunschweig: Jasmin Fejzić

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Stammtorwart Jasmin Fejzić vorzeitig bis 2020 verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt.

Der 31-Jährige war 2015 vom VfR Aalen nach Braunschweig gewechselt. Dort absolvierte der einmalige bosnische Nationalspieler bislang 34 Zweitligapartien.

"Wir freuen uns, langfristig weiter zusammenzuarbeiten. Jasmin hat sowohl sportliche als auch charakterliche Qualitäten", lobte Sportchef Marc Arnold: "Wir hatten von Anfang an großes Vertrauen in ihn. Dies hat er auch komplett gerechtfertigt. Jasmin ist in einem guten Alter für einen Torhüter. Er wird in Zukunft ein wichtiger Faktor in der Mannschaft sein".

Fejzić zeigte sich dankbar: "Ich habe immer das Vertrauen gespürt. Der Verein stand immer hinter mir. Auch in schweren Phasen".

Bereits vor einer Woche hatte sich Arnold mit den Routiniers Mirko Boland und Domi Kumbela über eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

Die Eintracht muss am 34. Spieltag im Heimspiel gegen Absteiger Karlsruher SC drei Punkte und sechs Tore auf Erzrivale Hannover 96 aufholen, um direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Die Relegation ist immerhin schon sicher.