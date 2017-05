Darmstadt bindet vier Jugendspieler

Der 17-jährige Silas Zehnder unterschreibt einen Profivertrag bei Darmstadt 98

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 bastelt weiter am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. In der Spielzeit 2017/2018 werden die Lilien auch auf die Jugend setzen: Die Hessen statteten am Donnerstag vier Nachwuchsspieler mit Profiverträgen aus.

Wie die Darmstädter auf ihrer Vereins-Homepage verkündeten, erhalten der erst 17 Jahre alte Offensivspezialist Silas Zehnder sowie die 18-Jährigen Paul Schmieder (Mittelfeld), Leo Petri und Niklas Kern (Abwehr) Arbeitspapiere bis 2021 (Zehnder) bzw. für die kommende Spielzeit.

Offensiv-Mann Silas Zehnder trainierte in den vergangenen Wochen bereits mit den Profis und überzeugte dabei offenbar 98-Coach Torsten Frings, der sich freut, zukünftig verstärkt mit jungen Spielern zu arbeiten: "Silas hat sich bei uns im Training sehr gut präsentiert. Durch seine Leistungen hat er es sich verdient, dass wir auf lange Sicht auf ihn bauen. Dieses Beispiel zeigt, dass wir in Zukunft auch zunehmend junge Spieler aus den eigenen Reihen in unser Team einbauen möchten," sagte der Lilien-Trainer.

Auch Zehnder äußerte sich hoch motiviert: "Ich freue mich riesig, dass das Trainerteam mir die Chance gibt, mich die nächsten Jahre beim SV 98 zu beweisen. Von der Mannschaft wurde ich super aufgenommen. Jetzt werde ich weiter versuchen, mich bestmöglich zu zeigen", sagt der Youngster auf der Vereins-Website.