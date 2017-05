Hannover voller Optimismus nach Sandhausen

Horst Heldt (r.) und Hannover wollen den direkten Wiederaufstieg

Mit Optimismus steuert Hannover 96 am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Sandhausen die direkte Rückkehr in die Bundesliga an.

"Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil die Mannschaft sehr gut gearbeitet hat. Aber es wird keine Selbstverständlichkeit", sagte 96-Manager Horst Heldt, bekräftigte allerdings: "Wer ansatzweise glaubt, dass Sandhausen uns Sonntag einfach die Tür aufmacht, ist auf dem falschen Dampfer."

Beim ersten Punktspielauftritt in Sandhausen überhaupt reicht den Niedersachsen ein Unentschieden, um Rang zwei in der Tabelle gegen den drittplatzierten Erzrivalen Eintracht Braunschweig zu behaupten.

Sollte der Aufstieg gelingen, gibt es am Sonntag eine kleine spontane Feier, eine offizielle Ehrung ist am Montag nachmittag in Hannover geplant. Schon jetzt wollte sich Heldt bei den 96-Fans für die Unterstützung in den letzten Wochen bedanken: "Sie haben uns immer getragen und unterstützt. Sie standen wie eine Eins hinter uns."