Düsseldorf verpflichtet Leihgabe Hoffmann

André Hoffmann bleibt bei Fortuna Düsseldorf

André Hoffmann bleibt Fortuna Düsseldorf erhalten. Der Zweitligist zog eine entsprechende Option im Leihvertrag mit Hannover 96. Der 24 Jahre alte Defensivspieler erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2020.

"Fortuna und ich - das passte von Beginn an. Ich freue mich sehr, dass ich nun auch langfristig Teil dieses Vereins bin. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Ich bin hochmotiviert und werde mit großer Leidenschaft meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute neue Saison spielen", so Hoffmann.



Chefcoach Friedhelm Funkel zeigt sich hocherfreut: "André hat selbst in seinen wenigen Spielen gezeigt, wie wichtig er in den nächsten Jahren für uns werden kann. Trotz seines noch jungen Alters hat er schon viel Erfahrung im Profifußball gesammelt. Dies und sein Naturell machen ihn in unserer jungen Mannschaft schon nach wenigen Monaten zu einem Führungsspieler. Seine Qualitäten als Defensivspieler sind ohnehin unbestritten".

Hoffmann kam in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in sechs Spielen für die Düsseldorfer zum Einsatz (ein Tor).