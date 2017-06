FCK befördert Sturmtalent Mustafa

Valdrin Mustafa erhält einen Vertrag bis 2020

Der 1. FC Kaiserslautern hat Nachwuchstalent Valdrin Mustafa mit einem Profivertrag bis 2020 ausgestattet. Der 19 Jahre alte Angreifer rückt aus der U19 in den Lizenzspielerbereich auf.

"Wir sind sehr froh, dass wir Valdrin Mustafa für unsere Profimannschaft gewinnen konnten. Er hat in der abgelaufenen Saison sein Können in der U19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt und besitzt großes Potenzial", so FCK-Sportdirektor Uwe Stöver hoffnungsfroh.



Youngster Mustafa sprüht vor Tatendrang: "Ich bin seit drei Jahren in Kaiserslautern und habe jeden Tag auf dieses Ziel hingearbeitet! Ich bin total glücklich, dass mir mein Verein diese große Chance gibt und verspreche, dass ich versuchen werde, das große Vertrauen mit Leistung zurück zu zahlen".

Mustafa war in der vergangenen Saison mit 17 Toren in 26 Spielen Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest geworden.