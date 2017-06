Regensburg verlängert mit Ziereis

Markus Ziereis bleibt dem SSV Jahn treu

Die guten Nachrichten für Jahn Regensburg reißen nicht ab: Der frischgebackene Zweitliga-Aufsteiger hat Markus Ziereis weiterhin an sich gebunden.

Die Oberpfälzer verlängerten den auslaufenden Vertrag mit dem Stürmer um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018.

"Markus hatte in dieser Saison extremes Verletzungspech. Für uns stand trotzdem fest, dass wir ihn unbedingt halten wollen. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist er auch eine Identifikationsfigur", sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Ziereis war maßgeblich am Drittliga-Aufstieg im vergangenen Sommer beteiligt, laborierte in der gerade abgelaufenen Saison dann aber zunächst an einer hartnäckigen Schambeinentzündung und später an einer schweren Ellbogenverletzung.

"Ich bin in der Region zu Hause, der Jahn ist mein Verein. Es ist ein Traum für mich, diesen Weg auch in der zweiten Bundesliga mitzugehen", frohlockte Ziereis.