Ausgerechnet Klopp? Reds-Gerüchte um BVB-Flirt

Alexandre Lacazette steht wohl auf dem Einkaufszettel von Jürgen Klopp

Alexandre Lacazette gehört zu den heißesten Eisen im Transferfeuer der Sommerpause. Borussia Dortmund soll schon lange am Stürmer interessiert sein, ausgerechnet Liverpool-Trainer Klopp könnte seinem Ex-Verein den Superstar nun wegschnappen.

Klopps Interesse an Lacazette ist bereits so groß, dass sich die Verantwortlichen der Reds und die Berater des Franzosen in der kommenden Woche treffen könnten, berichtet der englische "Express". Demnach suche Klopp dringend nach einem neuen Stoßstürmer für die kommende Saison. Beste Torjäger der Reds waren in der vergangenen Saison der offensive Mittelfeldspieler Coutinho und Rechtsaußen Sadio Mané. Mittelstürmer Daniel Sturridge war zu häufig verletzt.

Für mehr Optionen in der Offensive würde Lacazette also perfekt ins Bild passen. Der Angreifer erzielte für Lyon in der vergangenen Ligue-1-Saison satte 28 Tore in 30 Spielen. In der Europa League knipste er sechs Mal. Kein Wunder also, dass Lacazette so begehrt ist. Schon lange halten sich Gerüchte, Borussia Dortmund hätte Interesse am 26-Jährigen, nun schnappt vielleicht ausgerechnet Klopp seinem Ex-Verein den Stürmerstar weg.

Dabei schien es zuletzt bereits so, als sei sich Lacazette mit Atlético Madrid einig. Wegen einer Transfersperre gegen die Spanier ist der Transfer aber geplatzt.

Dass der Franzose seinen Heimatverein Lyon verlassen wird, scheint fast sicher. Vor wenigen Tagen erklärte der Franzose trotz seines bis 2019 laufenden Vertrags bereits seine Wechselabsichten. "Ich will etwas anderes erkunden, um mich selbst unter Druck zu setzen und das nächste Level zu erreichen", sagte Lacazette gegenüber der "L'Equipe". Ob er das auf der Insel oder doch lieber in Dortmund tun möchte, wird sich zeigen.