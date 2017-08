180 Millionen! PSG auch mit Mbappé einig?

Alles unter Dach und Fach? Kylian Mbappé steht offenbar vor einem Wechsel zu PSG

Im heißen Transfersommer 2017 bahnt sich der nächste millionenschwere Sensations-Deal von Paris Saint-Germain an. Spanischen Medien zufolge angelt sich der französische Hauptstadtklub den begehrten Youngster Kylian Mbappé vom Ligarivalen AS Monaco.

Laut der spanischen "Marca" ist PSG bereit, die von Monaco geforderten 160 Millionen Euro (!) plus weitere 20 Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen in das Fürstentum zu überweisen. Nach Informationen des spanischen Online-Portals "sport.es" soll Mbappé einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen und bereits am kommenden Montag im Parc des Princes vorgestellt werden.

Berichten zufolge soll Mbappés Vater, der zugleich der Berater des Youngsters ist, Mitwerber Real Madrid darüber informiert haben, dass sein Sohn vom französischen Meister zu PSG wechseln wird. Demnach soll der Youngster den Wunsch gehabt haben, zu seinem Traumklub Real zu gehen, der Vater habe ihn aber davon überzeugen können in seiner Geburtsstadt aufzulaufen.

Sollte der Deal tatsächlich über die Bühne gehen, hätte Paris allein für die Transfers von Neymar und Mbappé rund 400 Millionen (!) Euro in nur zwei Spieler investiert. Nach Informationen der "Marca" soll außerdem noch ein Hochkaräter auf der Torwartposition, die derzeit durch Kevin Trapp bekleidet wird, folgen. Angeblich haben die Franzosen Interesse an Jan Oblak von Atlético Madrid bekundet.

Um die Regeln des Financial Fairplay der UEFA einzuhalten, müsste Paris bei einer Mbappé-Verpflichtung allerdings mehr denn je Spieler teuer verkaufen, um das erlaubte Defizit von 35 Millionen Euro nicht zu überschreiten. Als Kandidat für einen Verkauf wird seit geraumer Zeit Weltmeister Julian Draxler gehandelt, der erst im Winter nach Paris gewechselt war.