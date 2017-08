Boateng-Vertrag aufgelöst - Frankfurt lockt

Kevin-Prince Boateng spielt nicht länger für Las Palmas

UD Las Palmas und Kevin-Prince Boateng gehen ab sofort getrennte Wege. Beide Parteien einigten sich auf die vorzeitige Vertragsauflösung. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Als Grund für die überraschende Trennung gaben die Spanier "persönliche Gründe" des Spielers an. Der Verein habe dem Wechselwunsch des Spielers schlussendlich entsprochen. Er werde seine sportliche Zukunft an einem Ort fortsetzen, "der es ihm erlaubt, näher bei seiner Familie zu sein".

Aktuell steht Boateng unmittelbar vor einem Engagement in Deutschland. Eintracht-Trainer Niko Kovač bestätigte gegenüber der "BILD" das Interesse am Mittelfeldspieler. "Er ist sicher ein Thema bei uns. Wir haben Fabian (Lendenwirbel-Probleme, fällt bis Anfang Oktober aus; Anm.d.Red.) verloren und schauen uns auf dem Markt um", bestätigte Eintracht-Coach Niko Kovač und geriet ins Schwärmen: "Ich kenne Boateng. Wir waren Platz-Nachbarn in der Kabine (bei Hertha BSC; Anm.d.Red.). Man muss ja nur mal schauen, wo er in den letzten Jahren gespielt hat. Über seine fußballerischen Qualitäten muss man nicht diskutieren."

Pressekonferenz am Nachmittag

Der Kontrakt des Mittelfeldspielers auf Gran Canaria war ursprünglich noch drei Jahre gültig. Erst im Mai diesen Jahres hatte der 30-Jährige seinen Vertrag verlängert. Am Mittwochnachmittag um 17 Uhr will sich Boateng zusammen mit Palmas-Präsident Miguel Ángel Ramírez in einer eigens anberaumten Pressekonferenz von den Fans verabschieden und die Hintergründe erklären.

Boateng spielte eine Saison für Las Palmas. In 28 Saisonspielen erzielte der 15-fache ghanaische Nationalspieler starke zehn Tore und bereitete fünf weitere vor.