Steinhaus beim Bundesliga-Auftakt nicht im Einsatz

Wird am ersten keine Partie im Fußball-Oberhaus leiten: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus kommt an diesem Wochenende beim Erstliga-Auftakt nicht zum Einsatz. Das geht aus den Schiedsrichter-Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage veröffentlichte.

Die 38-Jährige aus Hannover wird stattdessen am Samstag (14.00 Uhr) die Drittliga-Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfR Aalen leiten. Bundesliga-Aufsteigerin Steinhaus hatte am vergangenen Wochenende in der ersten DFB-Pokalrunde die Partie des FC Bayern München beim Drittligisten Chemnitzer FC (5:0) gepfiffen.

Beim Auftakt der Bundesliga-Saison am Freitagabend pfeift Tobias Stieler die Eröffnungspartie zwischen dem deutschen Miester FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Das Rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach un dem 1. FC Köln (Sonntag, 18:00 Uhr) leitet Deniz Aytekin.

Die Schiedsrichter-Ansetzungen des 1. Spieltags der Bundesliga 2017/18

Bayern München - Bayer Leverkusen: Schiedsrichter: Stieler - Linienrichter: Jöllenbeck, Gittelmann - 4. Offizieller: Petersen - Video-Ref: Drees

1899 Hoffenheim - Werder Bremen: Winkmann - Bandurski, Blos - Kempter - Brand

Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart: Stegemann - Fischer, Pickel - Heft - Dingert

Hamburger SV - FC Augsburg: Siebert - Koslowski, Seidel - Gorniak - Kampka

FSV Mainz 05- Hannover 96: Brych - Borsch, Lupp - Günsch - Perl

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Hartmann - Leicher, Schüller - Jablonski - Drees

Schalke 04 - RB Leipzig: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Kempkes - Stark

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt: Gräfe - Kleve, Sinn - Reichel - Stark

Bor. M'Gladbach - 1. FC Köln: Aytekin - Dietz, Beitinger - Christ - Dankert