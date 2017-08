Gedenkminute in Spanien nach Terror in Barcelona

Lionel Messi und der FC Barcelona werden mit Trauerflor auflaufen

Der spanische Ligaverband LFP hat einen Tag nach dem Terroranschlag in Barcelona mitgeteilt, dass am Wochenende vor sämtlichen Spielen in der Primera und Segunda División eine Gedenkminute abgehalten wird.

Zudem gab der FC Barcelona bekannt, dass alle seine Mannschaften und die jeweiligen Gegner mit Trauerflor antreten werden. Vor dem Abschlusstraining der Katalanen kamen alle Spieler am Freitag bereits für eine Schweigeminute zusammen. Auch Liga-Konkurrent Espanyol Barcelona zeigte beim Training Anteilnahme.