Aue holt ersten Punkt mit neuem Trainer

Die Zuschauer in Braunschweig sahen eine packende Partie ohne Sieger

Erzgebirge Aue hat vier Tage nach der Entlassung von Trainer Thomas Letsch einen kleinen Schritt aus der Krise getan.

Unter dem bisherigen Co-Trainer Robin Lenk erreichten die Sachsen bei Eintracht Braunschweig ein 1:1 (1:1) und holten damit am 3. Spieltag ihren ersten Punkt. Die Niedersachsen bleiben ungeschlagen und haben nun fünf Zähler auf dem Konto.

Dimitrij Nazarov (24.) brachte die engagierten Gäste vor 20.300 Zuschauern in Führung. Braunschweig kam durch Salim Khelifi (26.) bald darauf zum Ausgleich.

Aue trat trotz des verpatzten Saisonstarts mit zwei Niederlagen in der Liga und dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal mutig auf beim Dritten der Vorsaison. Sören Bertrams Schuss wurde von Eintracht-Verteidiger Joseph Baffo noch vor der Linie geklärt, doch in der 24. Minute brachte Nazarow die Gäste mit einem Volley von der Strafraumkante nicht unverdient in Führung.

Schluss. Das 100. Remis in Liga 2 bringt den 1. Punkt in der aktuellen Saison. #ebsaue 1:1 — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) 18. August 2017

Beinahe im Gegenzug egalisierte Braunschweig durch den Fernschuss von Khelifi. Die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht tat sich aber bis in die Schlussminuten schwer gegen disziplinierte und mutige Auer.

Letsch war erst am 18. Juni als Nachfolger von Domenico Tedesco vorgestellt worden, der nach dem Klassenerhalt mit den Veilchen zum Bundesligisten Schalke 04 gewechselt war. Letschs Amtszeit bei den Sachsen dauerte nur 57 Tage.