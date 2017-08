Seri-Berater: "PSG will Barça f*****"

Barcelona-Coach Ernesto Valverde soll plötzlich Abstand von einer Seri-Verpflichtung genommen haben

40 Millionen Euro Ablöse und ein Vertrag über vier Jahre: Der Transfer von Nizzas Mittelfeldmotor Jean Michaël Seri zum FC Barcelona schien eigentlich schon geritzt. Am Mittwoch nahmen die Katalanen aber plötzlich Abstand von einer Verpflichtung des Ivorers. Nun holte Seris Berater Franklin Mala zum Rundumschlag aus.

"Der Spieler hatte den großen Traum, für Barça zu spielen. Und nun muss er mit ansehen, wie dieser Traum zerbrochen wurde. […] Niemand hier versteht noch irgendwas, aber wir werden sehen", so Mala gegenüber "Radio Catalunya" in Richtung der Katalanen. Angeblich soll Barcelona-Trainer Ernesto Valverde auf der Zielgeraden des Deals beschlossen haben, den Millionenbetrag lieber in Verstärkungen für die Offensive zu investieren.

Ein Umdenken, das bei Mala auf wenig Gegenliebe stößt: "Entscheidung des Trainers klingt für mich nicht konkret genug. Warum starte ich Verhandlungen mit einem Spieler in Nizza, um ihn dann doch nicht mehr zu wollen. Entweder kenne ich einen Spieler oder nicht. Niemand versteht das."

Verwirrspiel

Aber nicht nur Barcelona bekommt sein Fett weg. Mala behauptet, dass nun Paris Saint-Germain "Druck macht", um Seri von Nizza loszueisen. Dabei sei PSG lediglich von ihm als Interessent ins Spiel gebracht worden, um "Barça eins auswischen". Seri hingegen möge Paris nicht einmal.

Warum, die Mannen von der Seine jetzt angeblich einen Transfer forcieren wollen, weiß Mala natürlich auch. "Sie wollen nur Barça f*****", so der Agent.

Franklin Mala: “És una autèntica bogeria i només ho fan per una raó, per fotre el Barça” https://t.co/LdJ8XtT2Ge — RAC1 (@rac1) 24. August 2017

Ein Abschied Seris aus Nizza scheint dennoch nicht vom Tisch zu sein. Angeblich sollen Arsenal und der FC Liverpool nun die besten Karten im Werben um den Nationalspieler haben. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der in dieser Saison bislang nur eine Partie verpasste, endet im Sommer 2019.