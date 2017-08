Stuttgart dicht vor Castro-Verpflichtung

Jonathan Castro steht vor einem Wechsel in die Bundesliga

Der Bundesligist VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines Wunschspielers. Aus der Primera División soll der Außenverteidiger Jonny Castro zum Aufsteiger kommen.

Der "kicker" vermeldete am Dienstag, dass sich die Stuttgarter weitestgehend mit dem spanischen Klub Celta Vigo über einen Wechsel einig sind. Für Vigo stand das Eigengewächs bereits in 149 La-Liga-Partien auf dem Feld und schaffte so auch den Sprung in die spanische U-Nationalmannschaft.

Der VfB verhandelt bereits seit längerem mit den Celtiñas über einen Wechsel. Bisher hatten sich die beiden Klubs nicht auf eine Ablösesumme verständigen können. Jetzt sollen sie sich auf eine Basisablöse von acht Millionen Euro geeinigt haben. In den nächsten Jahren könnte diese Summe noch auf zwölf Millionen Euro anwachsen.

Fix ist der Wechsel aber noch nicht, da laut spanischen Medienberichten auch noch der FC Sevilla an Jonny Castro interessiert sein soll.