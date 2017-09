Perfekt! Simeone verlängert bei Atlético

Diego Simeone bleibt bei Atlético Madrid

Diego Simeone hat seinen Vertrag beim spanischen Spitzenverein Atlético Madrid vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das bestätigten die Rojiblancos am Dienstag.

Der 47-Jährige ist bereits seit 2011 im Amt und hat den Hauptstadt-Klub zu einem der besten Vereinsmannschaften Europas geformt. 2014 wurde er mit Atleti spanischer Meister, im selben Jahr stand er mit seinem Team im Finale der Champions League. Auch im Jahr 2016 zog er ins Endspiel um die Königsklasse ein. Beide Male scheiterte Atlético dabei an Real Madrid.

Diego Simeone hat sich weltweit einen Ruf als extrem extrovertierter Coach an der Linie erarbeitet. Immer wieder nimmt er aktiv am Spielgeschehen teil, indem er das eigene Publikum immer wieder animiert oder sich mit dem Unparteiischen und dessen Assistenten anlegt. Er gilt aufgrund seiner emotionalen Art zu coachen als einer der streitbarsten Trainer der spanischen Primera División.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um Diego Simeone gegeben. Unter anderem wurde er mit Inter Mailand in Verbindung gebracht, für die er in den Neunzigerjahren als Spieler auflief.

Kurios an der Vertragsverlängerung: Im September 2016 hatte der Argentinier sein Arbeitspapier zunächst von 2019 auf 2018 verkürzen lassen. Ein ziemlich einmaliger Vorgang in der spanischen La Liga. Nun also die Kehrtwende.