Wechsel in der Arminia-Geschäftsführung

Arminia Bielefeld baut die Führungsetage um

Arminia Bielefeld stellt sich in der Geschäftsführung neu auf. Wie der Aufsichtsrat der Ostwestfalen beschloss, übernimmt Markus Rejek als neuer Geschäftsführer die Bereiche Marketing/ Vertrieb und Finanzen in der für den Lizenzspielerbereich verantwortlichen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA.

Rejek war bisher unter anderem als Marketingleiter bei Borussia Dortmund und Geschäftsführer bei 1860 München tätig. Den sportlichen Teil der KGaA wird künftig auch weiter Samir Arabi als Geschäftsführer verantworten.

Zudem ist Gerrit Meinke zukünftig als alleiniger Geschäftsführer für die wirtschaftlichen und personellen Belange der Stadiongesellschaft ALM GmbH & Co. KG zuständig.