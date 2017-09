AC Milan hofft auf weitere Gala

Die Mailänder hoffen nach dem Kantersieg in Wien auf einen Erfolgslauf

Nach der Gala-Vorstellung in der Europa League mit dem 5:1-Schützenfest gegen die Austria hat Milan am Sonntag das nächste Erfolgserlebnis im Visier. Die "Rossoneri" treffen in der vierten Runde der Serie A daheim auf Udinese und wollen dabei eine ähnlich souveräne Leistung abliefern wie im Wiener Ernst Happel-Stadion. "Wir müssen aber mental noch stärker werden", forderte Milan-Trainer Vincenzo Montella.

Seine Mannschaft hält nach drei Runden bei sechs Punkten und liegt damit drei Zähler hinter dem makellos in die Liga gestarteten Spitzentrio Juventus, SSC Napoli und Inter. Diese drei Vereine stehen zumindest laut Papierform vor Pflichtsiegen: Juve tritt bei Sassuolo an, Inter bekommt es auswärts mit Crotone zu tun und Napoli empfängt Benevento Calcio.

