PSG baut Siegesserie dank Eigentoren aus

Superstar Neymar (r.) blieb diesmal ohne eigenen Treffer

Das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Ligue 1 gewonnen. Im Spitzenspiel gegen Olympique Lyon setzte sich das Team um 222-Millionen-Transfer Neymar mit 2:0 (0:0) durch.

Zum Sieg benötigte Bayerns Champions-League-Gegner allerdings zwei Eigentore von Marcelo (75. Minute) und Jeremy Morel (86.). Edinson Cavani verschoss in der 80. Minute zudem noch einen Foulelfmeter für die Pariser, bei denen Julian Draxler nach 71 Minuten ausgewechselt wurde.

In der Tabelle liegt Paris mit 18 Punkten vor Titelverteidiger AS Monaco (15) und Rekordmeister AS St. Etienne (13). Lyon folgt mit elf Zählern auf Rang fünf.