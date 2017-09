Rot-Wahnsinn! Acht Braunschweiger kassieren Pleite

In Regensburg setzte es drei Platzverweise für den BTSV

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert, allerdings durch drei Platzverweise dem 1:2 (1:0) beim Aufsteiger Jahn Regensburg Vorschub geleistet. Jonas Nietfeld (78.) zeichnete für das Siegtor des SSV Jahn verantwortlich.

Joseph Baffo (42.) erzielte vor 8432 Zuschauern das Führungstor für den deutschen Meister von 1967. Zuvor war sein Teamkollege Salim Khelifi wegen groben Foulspiels (26.) an Marc Lais per Roter Karte vom Platz geflogen. Marco Grüttner (47.) gelang der 1:1-Ausgleich für Regensburg.

Die Regensburger Sebastian Stolze (49.) an den Pfosten und Sargis Adamjan (58.) an die Latte trafen nur das Aluminium. Braunschweigs Maximilian Sauer sah nach einer Tätlichkeit (62.) ebenfalls rot. Nietfeld machte den Dreier perfekt. In der 90. Minute erhielt zudem Mirko Boland die Gelb-Rote Karte.

Die gastgebenden Oberpfälzer verschafften sich in der Tabelle wieder etwas Luft. Braunschweig ist jetzt Tabellenneunter und liegt nur noch zwei Punkte vor dem SSV Jahn.

90`+3|2:1

Abpfiff! Bitterer Tag! Nach 3 Platzverweisen und letztendlich mit 8 Mann auf dem Feld verlieren die #Löwen in Regensburg. #ssvebs pic.twitter.com/KAgQOkPUkz — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 23. September 2017

Die Begegnung wurde mit Verspätung angepfiffen, weil das Netz im Regensburger Tor ein Loch aufwies und erst repariert werden musste. Braunschweig zeigte die etwas reifere Spielanlage, konnte sich aber in der Offensive nur selten durchsetzen. Die Gastgeber zeigten viel Engagement und Kampfgeist, allerdings wirkten einige Aktionen zu ungestüm. Nach dem zweiten Platzverweis wurde der Druck der Regensburger immer größer.

Die Bestnote beim SSV Jahn verdiente sich Grüttner. Aufseiten der Braunschweiger gefiel Baffo.