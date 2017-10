Oberliga-Spieler fliehen vor Trainer Legat

Torsten Legat ist "enttäuscht" über die Entscheidung der Marl-Hüls-Spieler

Thorsten Legat kam, und seine Mannschaft ging: Der frühere Bundesliga-Profi mit Dschungelcamp-Erfahrung wollte den westfälischen Oberligisten TSV Marl-Hüls trainieren, doch seine künftigen Schützlinge stimmten für die Einstellung des Spielbetriebs.

Der Hintergrund: Beim deutschen Amateurmeister von 1954 sollten die Spieler auf einen Großteil ihrer Gehälter verzichten. "Sonst können wir das nicht finanzieren", sagte der Vereinsvorsitzende Bertram Weh "Funke Sport".

Die Mannschaft verweigerte die Zustimmung, daraufhin wurde das Spiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld II abgesagt, das Team abgemeldet. "Ich bin tief enttäuscht, hätte diese Truppe gern trainiert", sagte Legat der Bild: "Ich bin von dieser Entwicklung selbst überrascht, hatte mich wirklich auf die Aufgabe gefreut."

"Wir haben in der Mannschaft einstimmig entschieden den Forderungen vom Vorstand nicht nachzukommen", zitiert "RevierSport" Marl-Hüls-Kapitän und Spielertrainer Pierre Nowitzki

Der 48-Jährige, der in der Bundesliga für den VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und Schalke 04 243 Spiele bestritt, war als Trainer bislang nur in unteren Klassen tätig. Zuletzt trainierte er 2015/16 den Landesligisten FC Remscheid.

Deutlich mehr Zuschauer erlebten den gebürtigen Bochumer 2016 im "RTL"-Dschungelcamp.

Stellungnahme 1. Mannschaft TSV Marl-Hüls

Am Freitag, dem 06.10.2017 haben wir, die 1. Mannschaft des TSV Marl-Hüls in einer Abstimmung einvernehmlich entschieden, dass wir den Forderungen, die vom Vorstand gestellt wurden, nicht nachkommen wollen bzw. können. Unter anderem war eine dieser Forderungen, dass wir auf einen sehr großen Teil unseres Gehaltes verzichten müssen, wobei einige Spieler sehr stark auf dieses Geld angewiesen sind.

Das Hauptaugenmerk liegt aber hier nicht ausschließlich auf den finanziellen Aspekten, vielmehr haben wir in den letzten Wochen und Monaten einige Tiefschläge hinnehmen müssen, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, die uns aber dazu bewogen haben diesen Schritt gemeinschaftlich zu gehen. Das Vertrauensverhältnis ist in dieser Zeit so stark beschädigt worden, dass eine weitere Zusammenarbeit so leider nicht mehr möglich ist.

Ein ganz großer, wenn nicht der wichtigste Faktor war zudem, dass der Spaß am Fußball dabei verloren ging. Und wenn diese Tugend nicht mehr gegeben ist, macht der Trainings- und Spielbetrieb unter diesen Bedingungen aus unserer Sicht keinen Sinn mehr.

Wir bedauern, dass wir diesen Schritt zusammen als Mannschaft jetzt gehen müssen, haben uns aber bewusst dazu entschlossen zu diesem Zeitpunkt die Reißleine zu ziehen.

Dennoch wollen wir uns zum Abschluss bei einigen Personen bedanken, die uns auch während dieser Zeit immer unterstützt haben.

Zum einen Michael Schrank und Marc Varbelow, die neben ihren eigentlichen Aufgaben – der Trainertätigkeit – auch noch administrative Aufgaben übernahmen, um den sauberen Spielbetrieb weiterhin zu gewährleisten. Viel Glück für die Zukunft, euch beiden!

Dann wäre da das Betreuerteam, welches bis zum Schluss immer an unserer Seite stand.

Und zu allerletzt wollen wir uns bei unseren geilen Fans bedanken, die uns bis zum Schluss bei jedem Spiel zahlreich unterstützt haben.

Mit sportlichem Gruß,

Die Erste Mannschaft des TSV Marl-Hüls 1912