Breitenreiter kritisiert Stimmungsboykott

André Breitenreiter hofft auf die Unterstützung der Fans

Der Streit zwischen Hannover 96 und seinen Fans spitzt sich immer mehr zu. Trainer André Breitenreiter kritisierte den Stimmungsboykott der Fans jetzt stark.

"Die Euphorie hat unter dem Stimmungsboykott von Teilen der Kurve gelitten", bemängelte der Coach in einem Interview mit dem "kicker" und ergänzte: "Die Mannschaft ist sportlich in Vorleistung gegangen. Doch von Euphorie nach dem Wiederaufstieg kann in Hannover überhaupt keine Rede mehr sein."

Teile der Fanszene sind strikt gegen Mehrheitsübernahme von Präsident Martin Kind und protestieren seit Wochen gegen die Pläne des 73-Jährigen. Unter dem Streit litt zuletzt auch die Stimmung bei den Heimspielen in der Arena am Maschsee.

Dass die Fans sich nun auch von der Mannschaft distanzieren, kann Breitenreiter nicht ganz nachvollziehen: "Dabei haben die Spieler nichts mit den momentan im Verein diskutierten Problemen zu tun", allerdings räumt der 44-Jährige auch ein: "Meinungen sind zu respektieren und man sollte über alles diskutieren können."

Um weiter an die guten Leistungen anzuknüpfen, betonte Breitenreiter die Wichtigkeit der Unterstützung der Fans: "Wir benötigen die Zuschauer im Rücken und eine fantastische Atmosphäre wie in der vergangenen Saison, erst recht als Aufsteiger. Diese Stimmung hat uns zu Siegen getragen."