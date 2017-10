Baumann stärkt Nouri: "Sitzen in einem Boot"

Alexander Nouri wartet mit Werder Bremen noch immer auf den ersten Saisonsieg

Sportchef Frank Baumann traut Alexander Nouri die Wende beim noch sieglosen Werder Bremen zu.

"Wir sind überzeugt von der Arbeit von Alexander Nouri und seinem Trainerteam", sagte Baumann am Dienstag und sprach dem Coach erneut öffentlich das Vertrauen aus: "Wir sitzen alle gemeinsam im Boot und sind überzeugt, dass wir uns in dieser Konstellation aus der Situation befreien können."

Das Team werde bereits am Freitagvormittag, und damit einen Tag früher als üblich, zum Kellerduell beim 1. FC Köln anreisen. "Wir wollen damit Fokus und Konzentration schärfen, mehr Zeit für Gespräche haben und aus dem normalen Umfeld herauskommen", erläuterte Baumann, der Nouri bereits am Sonntag unmittelbar nach dem 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach öffentlich gestärkt hatte.

Am Dienstag hatte die "Bild" über mögliche Nachfolge-Kandidaten für Nouri berichtet. Bruno Labbadia, der in seiner Zeit als Spieler in Bremen zwischen 1996 und 1998 24 Tore für die Grün-Weißen erzielte, habe die besten Chancen, "wenn Nouri das Job-Finale in Köln verliert".

Mit einer möglichen Niederlage in Köln befasse man sich Baumann zufolge allerdings nicht. "Wir gehen optimistisch in die Woche und glauben an den Sieg", sagte der 41-Jährige.

Werder wartet saisonübergreifend seit elf Partien auf einen Sieg und rangiert mit vier Punkten zurzeit auf dem vorletzten Platz.