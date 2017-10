Ex-Bayern-Profi will US-Verbandsboss werden

Landon Donovan (l.) bewirbt sich offenbar als US-Verbandsboss

Der frühere Bundesliga-Profi Landon Donovan erwägt eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen des US-Verbandes US Soccer. Das berichten die "Sports Illustrated" und "ESPN".

Der 35 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der zusammen mit Clint Dempsey den Torrekord der US-Auswahl hält (57 Treffer), würde Verbandsboss Sunil Gulati herausfordern, der nach dem Aus der USA in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland stark unter Druck geraten ist. Die Wahl soll am 10. Februar stattfinden.

In Deutschland hatte Donovan, der Anfang des Jahres seine aktive Karriere beendete, für Bayer Leverkusen und den Rekordmeister Bayern München gespielt.