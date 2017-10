Blitz-Comeback? Kruse zurück im Werder-Training

Max Kruse könnte am Sonntag wieder für Werder auf Torejagd gehen

Max Kruse ist bei Werder Bremen vor dem wichtigen Kellerduell beim 1. FC Köln am Sonntag (um 13:30 Uhr im Liveticker) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Am Freitagnachmittag stand der Torjäger nach seinem Mitte September erlittenen Schlüsselbeinbruch erstmals wieder mit den Teamkollegen auf dem Platz.

"Max hat die individuellen Einheiten sehr gut verkraftet. Somit war der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining der nächste Schritt", sagte Trainer Alexander Nouri: "Wir werden jetzt abwarten wie er sich fühlt und anschließend in Abstimmung mit der sportlichen Leitung, der medizinischen Abteilung und dem Spieler gemeinschaftlich entscheiden, wann er ein Kandidat für den Kader sein wird."

Werder hatte sich bereits am Freitagvormittag auf den Weg in die Domstadt gemacht. Die Hanseaten sind mit vier Punkten in der Tabelle Vorletzter, Köln mit nur einem Zähler das Schlusslicht.