Drei Spiele Sperre für Nazarov und Heise

Dresdens Philip Heise wird für drei Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die beiden Zweitligaspieler Dimitrij Nazarov von Erzgebirge Aue und Philip Heise von Dynamo Dresden für drei Ligaspiele gesperrt.

Nazarov wurde zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt. Die Spieler und Vereine haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Stürmer Nazarov war am Sonntag im Ligaspiel gegen Jahn Regensburg (1:0) in der 20. Minute vom Feld geschickt worden. Der Nationalspieler Aserbaidschans hatte bei einem Einwurf den Ball Regensburgs Sebastian Stolze ins Gesicht geworfen.

Heise hatte bei der 1:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen. In der zweiten Pokalrunde beim Bundesligisten SC Freiburg am Mittwoch ist Heise spielberechtigt.