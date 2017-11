Bielefeld mit spätem Punktgewinn in Aue

Andreas Voglsammer (r.) traf kurz vor Ende zum Punktgewinn für Bielefeld

Erzgebirge Aue hat in der 2. Bundesliga den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Die Sachsen kamen trotz Führung zu Hause gegen Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (1:0) und treten in der Tabelle auf der Stelle.

Mario Kvesić hatte die Gastgeber per Handelfmeter (45.+1) in Führung geschossen, Andreas Voglsammer glich spät (90.+1) aus.

"Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden, nach der Pause den Punkt aber erkämpft", sagte Bielefelds Kapitän Julian Börner bei "Sky". Das sah auch Aues Spielführer Martin Männel so: "In der ersten Halbzeit waren wir stärker, haben nach der Pause nachgelassen. Insofern geht das Remis in Ordnung."

In Aue zeigten beide Mannschaften vor 7000 Zuschauern im ersten Durchgang kein gutes Spiel, Torszenen waren Mangelware. Bielefeld hatte seine beste Möglichkeit durch Keanu Staude (41.), der mit seinem Distanzschuss Aues Keeper Martin Männel zur Großtat zwang.

Als beide Mannschaft mit den Gedanken schon in der Kabine waren, fiel die Führung. Bielefelds Julian Börner berührte im eigenen Strafraum den Ball mit dem Arm. Beim folgenden Strafstoß verlud Kvesić Bielefelds Keeper Stefan Ortega. Pascal Köpke, Sohn von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, hätte in der 56. Minute auf 2:0 erhöhen können, vergab aber knapp.

Mit zunehmender Spielzeit drängte Bielefeld auf den Ausgleich, Aue blieb zu passiv. Ab der 60. Minute hatten die Gäste Chancen im Minutentakt. Doch immer wieder war der starke Keeper Männel zur Stelle. Bei einem Konter traf Aues Sören Bertram (82.) nur den Pfosten.