Ronaldo-Krise hält auch bei Real-Heimsieg an

Cristiano Ronaldo blieb auch gegen Las Palmas ohne eigenes Tor

Der spanische Meister Real Madrid hat wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach den empfindlichen Pleiten bei Aufsteiger FC Girona und in der Champions League bei Tottenham Hotspur gewann die Mannschaft mit Weltmeister Toni Kroos am 11. Spieltag der Primera División gegen UD Las Palmas mit 3:0 (1:0).

Casemiro (41.), Marco Asensio (56.) und Isco (74.) erzielten am Sonntagabend die Tore für den Champions-League-Sieger gegen den Tabellenvorletzten. Real schob sich durch den Sieg in der Tabelle am Stadtrivalen Atlético Madrid vorbei auf Rang drei vor, liegt aber weiterhin acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona (31).

Sich nicht wirklich freuen über den ungefährdeten Heimdreier konnte sich Madrids Superstar Cristiano Ronaldo. Die Torflaute CR7s in der Primera División hielt weiter an. Trotz acht Abschlüsse kam der Portugiese nicht auf sein zweites Saisontor. Immerhin bereitete er das 3:0 durch Isco mustergültig vor.

Barça marschiert weiter

Schon am Vortag hatte Barça durch das 2:1 (1:0) gegen den FC Sevilla seinen zehnten Saisonsieg gefeiert. Superstar Lionel Messi blieb in seinem 600. Spiel für die Katalanen aber ohne Torerfolg. Paco Alcacer (23./65.) traf für den Tabellenführer, Guido Pizarro (59.) hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die Andalusier erzielt.

Der FC Villarreal hielt derweil durch ein 2:0 (0:0) gegen Schlusslicht FC Malaga Anschluss an die Champions-League-Plätze und liegt auf dem fünften Rang weiter drei Zähler hinter Atlético Madrid.

Real Sociedad San Sebastian kletterte durch ein 3:1 (2:0) gegen SD Eibar auf Platz sieben und hat nun Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.

Athletic Bilbao, Gruppengegner von Bundesligist Hertha BSC in der Europa League, unterlag hingegen bei Celta Vigo mit 1:3 (1:3) und steckt mit nur elf Punkten weiter im Tabellenkeller fest.