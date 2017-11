Trapp erwägt Wechsel: "Ich muss spielen"

Will um einen WM-Platz kämpfen: Kevin Trapp (l.)

Nationaltorhüter Kevin Trapp erwägt einen Abschied von Paris Saint-Germain im Winter, um seine WM-Chancen zu wahren.

"Die Situation für mich ist kompliziert. Ich werde kämpfen, ich habe keine andere Wahl. Ich fühle mich in Paris wohl - wenn ich aber zur WM fahren will, und das ist mein großes Ziel, weiß ich, dass ich spielen muss", erklärte der 27-Jährige am Dienstag nach seinem zweiten Länderspiel gegen Frankreich.

Noch habe er sich nicht ernsthaft mit einem Transfer beschäftigt, doch das könne sich ändern. "Das Fenster ist offen in der Winterpause, klar, ich habe kein Spiel gemacht in Paris. Wir werden sehen, was bis dahin passiert. Ich will meinen Platz zurückhaben", sagte Trapp. "Dass ich jetzt spielen durfte, ist nicht selbstverständlich vom Bundestrainer. Dafür bin ich dankbar."

Bei PSG hat Trapp, die potenzielle Nummer drei im deutschen Tor hinter Manuel Neuer (Bayern München) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), seinen Stammplatz an seinen Rivalen Alphonse Aréola verloren. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke hatte zuletzt bekräftigt, dass nur Stammtorhüter zur WM in Russland fahren werden.