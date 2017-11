Barcas Griezmann-Flirt wird heißer

Die Tage von Antoine Griezmann (m.) im Madrid-Trikot scheinen gezählt

Antoine Griezmann steht bei Atlético Madrid wohl vor dem Absprung. Aktuell soll der FC Barcelona die besten Karten im Poker um den Angreifer besitzen.

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, sind sich Griezmann und der spanische Spitzenklub aus der Primera Divisißon bereits über einen Wechsel im kommenden Sommer einig. Beide Vereine sollen sich in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen befinden. Demnach wird das fast schon druckreife Abkommen 2018 unterschrieben.

Besonders die Katalanen dürften derzeit auf eine schnelle Einigung in der Causa Griezmann drängen. Aktuell verfügt der Angreifer bei den Rojiblancos wohl über eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro, die sich am 1. Juli 2018 auf 200 Millionen Euro verdoppeln soll.

Das aktuelle Arbeitspapier des 26-Jährigen ist allerdings noch bis 2022 datiert. Erst im vergangenen Sommer hatte der Angreifer seinen Vertrag verlängert, um gegen eine Transfersperre, die den Hauptstädtern auferlegt wurde, ein Zeichen zu setzen. Angesichts spanischer Medienberichte scheint dieser Treueschwur aber spätestens im Sommer hinfällig.